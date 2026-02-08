『沖縄社会論』（打越正行 著）ヤンキーはよそ者を嫌う。それは自分の取り分が減るからだ。家庭が安全ではなく、教育の機会にも恵まれず、また反抗的な態度ゆえ福祉からもこぼれ落ちる彼ら彼女らは、目の前の生活を守るため独自の文化圏を構築している。私は10代を東京都練馬区のヤンキーとして過ごしてきた。言語、貨幣制度、法さえも、先輩から受け継がれる独自の流儀に倣い、自らの取り分を確保する。取り分とは、カネであ