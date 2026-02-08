衆議院選挙の投票がけさから行われていますが、総務省によりますと、午前10時現在の投票率は3.72％となっていて、前回おととしの衆議院選挙の同じ時間と比べると2.60ポイント下回っています。また、総務省によりますと、おととい（6日）までに期日前投票を済ませた人は全国で2079万人あまりで、前回の同じ時期と比べると、およそ436万人増加しています。▼消費税の減税を含む物価高対策や、▼安全保障政策などが主な争点となった選