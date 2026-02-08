とちぎテレビ 2026年02月08日午前10時59分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．８と推定されます。 栃木県 【震度1】 大田原市 小山市 益子町