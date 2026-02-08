気象台は、午前11時28分に、大雪警報を平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】神奈川県・平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市などに発表 8日11:28時点神奈川県では、8日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■相模原市□大雪警報積雪8日夕方にかけて警戒・平地12時間最大降雪量10