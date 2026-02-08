サッカー界にも降雪の影響が出ている。Jリーグは8日、特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」第1節において、J3栃木SCーJ2ヴァンラーレ八戸戦(14時開始、カンセキスタジアムとちぎ)などこの日に予定されていた3試合を中止にすると発表した。代替日は決定次第、発表される。栃木SCーヴァンラーレ八戸戦の他、J2大分トリニーターJ3レイラック滋賀FC戦(14時開始、クラサスドーム)、J3SC相模原ーJ3ザスパ群馬戦(14時開始、相模