上空の強い寒気の影響で、日本海側を中心に広い範囲で雪が強まっていて、大雪に警戒が必要です。日本付近は、日本海側を中心に雪が降り続き、山陰や近畿北部で雪雲が発達しています。気象庁は、鳥取県と福井県と京都府に、顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。鳥取県と福井県と京都府では、雪の量が急激に増えているため、大規模な交通障害に警戒してください。また、太平洋側の平地でも雪が積もり、午前11時の積雪は宇都宮