全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新小岩の蕎麦店『手打ちそば一刻庵』です。旨みが溶け出したのど越し抜群の手打ち蕎麦で〆江戸時代から続き、いまもなお、大人の心を掴んで離さない“蕎麦前”。敷居が高いようで、踏み込んでしまえばなんとも懐の深い文化である。守るべきは、「軽く飲んで、締めの蕎麦を食べたら、長居せずにさっと店を出る」くらい。あとは自分好み