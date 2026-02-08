物語の核を担う主演俳優の演技は、作品の印象を大きく左右するもの。2026年冬ドラマでも、ストーリーの魅力を何倍にも引き上げてくれる演技力が光っています。All About ニュース編集部は1月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「主演の演技が光っていると思う2026年冬ドラマ」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る