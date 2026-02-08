気象庁は、先程、京都府に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。京都府南丹市では大規模な交通障害が発生する恐れが高まっていて、一層の警戒が必要です。気象庁によりますと、京都府南丹市美山では、午前11時までの6時間に、35センチの顕著な降雪を観測しました。京都府南丹・京丹波では、強い降雪により道路の除雪が追い付かず、車両の立ち往生などの大規模な交通障害が発生する恐れが高まっています。この強い雪は、8日夜