JRAは8日、降雪の影響で東京競馬と京都競馬が中止になったと発表した。1日の2場中止は17年1月15日（京都、中京）以来。京都の代替競馬は9日、東京は10日に出馬表の内容を変更せず開催する。JRAは午前6時に中止を決定。JRAによると東京競馬場は午前3時30分時点で10センチの積雪があり、降雪の状況と除雪作業の見込みを勘案すると、当日及び翌日の開催は難しいと判断したため、火曜日の代替開催となった。東京新聞杯に出走する