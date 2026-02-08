入院や手術で医療費が高額になった場合、高額療養費制度を利用して自己負担を抑えたという人も多いでしょう。一方で、確定申告の時期が近づくと、「高額療養費制度を使った場合でも、医療費控除は別で申告できるのか」と疑問に感じるケースがあります。 本記事では、高額療養費制度と医療費控除の仕組みを整理したうえで、両者を併用する際の注意点について、分かりやすく解説します。 高額療養費制度の概要