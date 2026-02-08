新ユニホームが発表されたマーリンズは7日（日本時間8日）、今季本拠地で日曜日に行われる試合で着用する特別ユニホームを発表した。1990年代に採用していたティールカラーを全面に使ったデザインで、ファンからは「マジで最高」「爆売れする」と絶賛の嵐だ。今回のユニホームはフロリダ・マーリンズとして球団が創設された1993年から象徴的なカラーであったティールを採用。袖のワッペンにはフロリダ時代を彷彿とさせるカジキ