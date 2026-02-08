【モデルプレス＝2026/02/08】M!LKの佐野勇斗が2月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「友達」の舞台を鑑賞したことを明かし、反響を呼んでいる。【写真】M!LK佐野勇斗、親戚＆メンバーとの集合ショット◆佐野勇斗、M!LK全員で吉田仁人の舞台鑑賞へ佐野は「友達がイケメンだった」と添えて、同グループのリーダーを務める吉田仁人とのオフショットを投稿。この日は、吉田が主演を務める舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争