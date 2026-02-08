【モデルプレス＝2026/02/08】TBSの篠原梨菜アナウンサーが7日、自身のInstagramを更新。祖父が亡くなったことを明かした。【写真】篠原梨菜、ミス東大時代のショーパン姿◆篠原梨菜アナ、祖父の死を報告篠原アナは「祖父が旅立ちました」と書き出し、「母から『知識は誰にも奪われない宝だ』と言われて育ってきましたが与えられた愛も、思い出もそうだなと思います」と投稿。「形あるものはいつかなくなる。たとえ長い時が経って