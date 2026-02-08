かつて韓国で「アイドル出身」という言葉は、演技力論争の代名詞のように使われていた。ステージ上で証明したスター性とは裏腹に、カメラの前では準備不足の感情や不安定な呼吸が露わになる。人気や話題性だけを優先したキャスティングだという見方も、常につきまとっていた。【注目】「アイドル出身俳優」は演技力不足？しかし、今は状況が違う。近年のドラマやOTT作品に登場するアイドル出身俳優たちは、もはや「検証される存在