親しくなりたい女性に対して「今度飲みに行きましょう！」と誘うのは定番ですが、社交辞令としてもよく使われるセリフゆえに、女性の好意的な返事が「本気」なのか「お愛想」なのか判断が難しいもの。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『今度飲みに行きましょう！』とデートに誘ったとき、本気で喜んでいる女性の返答９パターン」をご紹介します。【１】「絶対ですよ！約束ですからね」と『絶対』を強調