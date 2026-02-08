「ソフビ超獣機神、起動!!」と題した、新規金型を用いた全高500mmのソフトビニール製ダンクーガの完成見本が、ワンダーフェスティバル 2026[冬]の南国堂ブースに登場しました。南国堂https://nangokudo.shop/ブースのガラスケース内に展示されていた「ダンクーガ」完成見本。原型制作は吉良かずや氏。ソフトビニール製で、商品は未塗装・未組み立てキットです。力強く張り出した両肩。イーグルファイターが変形した頭部はすっきり