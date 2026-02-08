7日夜から降り始めた雪で、巨人の拠点が雪化粧した。昨年10月から天然芝張り替え工事が続くジャイアンツ球場ではグラウンドが真っ白の雪で覆われた。また、25年3月にオープン以来、初めて雪が降ったジャイアンツタウンスタジアムも銀世界だった。コンコースがオープンスタイルのジャイアンツタウンスタジアムでは、桑田佳祐の「白い恋人達」など冬定番の曲が流れ雪景色の球場を演出していた。