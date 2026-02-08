2015年にイオンの完全子会社になったダイエー。それから11年がたった2026年2月をもって首都圏からダイエーが消滅する。【写真】41年の営業に幕を下ろすダイエー海老名店の様子は？メッセージボードも株式会社ダイエーはダイエーのほか、グルメシティ、フーディアム、イオンフードスタイルと4つの屋号を持ち、首都圏・近畿圏で194店舗（2025年8月時点）を展開しているが、2026年3月1日からは近畿エリアのみ187店舗体制になる