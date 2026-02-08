2025年の暮れ、「JC・JK流行語大賞2025のBeReal.部門」で1位を獲得したのは、アイドルでも芸人でもなく、還暦を迎えた一人の男性だった。「江戸走り」の研究家、大場克則さん（61）だ。【写真】若かりしサラリーマン時代の大場さん独特な手の動きと軽やかな足取りで真横に走る「横走り」。パリ・サンジェルマンの選手がTikTokでマネをするなど、世界的な注目を集めている。一見すると面白い動きをするおじさんだが、その素顔は