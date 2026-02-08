あなたは読めますか？突然ですが、「覚束ない」という漢字読めますか？日常会話でもよく耳にする表現ですが、漢字で書かれると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おぼつかない」でした！覚束ないとは、物事がうまくいくか疑わしい様子や、足元や記憶がしっかりせず不安な状態であることを意味します。例文としては、久しぶりの運動で足元が覚束ない、あるいは、今の勉強量では合格も覚束ない、とい