あなたは読めますか？突然ですが、「項」という漢字読めますか？項目や事項といった言葉でよく使われる漢字ですが、実は体の「ある部分」を指す訓読みがあります。気になる正解は……「うなじ」でした！項とは、首の後ろの部分を指す言葉です。首の後ろ側を意味する「うしろなじ（後なじ）」という言葉が変化して「うなじ」になったと言われています。日常では、髪をアップにまとめて項を見せる、といった形で、首筋の美しさや様子