1940年代から1970年代の廃車米国テキサス州ダラスから北へ約50km、州間高速道路35号線沿いに位置する『CTCオートランチ（CTC Auto Ranch）』は、北米有数の優れたジャンクヤードだ。【画像】大きいことが求められた1970年代の米国ワゴン【ビュイック・エレクトラとキャデラック・カスティリアンを詳しく見る】全35枚1990年に開業し、3000台もの車両を保有している。部品取り車とレストア用車両の両方を取り扱い、在庫の一部は193