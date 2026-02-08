山陽オートで開催中のG1「第60回スピード王決定戦」は8日に行われる予定だった2日目が全レース中止となった。山陽小野田地方は8日未明まで雪。その後は曇りと変わったが、走路コンディションの悪化により、1、2Rを中止。3Rからの再開を予定したが、気温の上昇、競走路の状態の回復が見込めず、午前11時、全レースの開催中止を発表した。