フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（37）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ねば〜る君とナットウヨガを披露した。「納豆ヨガ納豆ちゃんねるで配信中です」とつづり、納豆の妖精・ねば〜る君とナットウヨガをしているショットをアップ。ハッシュタグで「納豆」「納豆ヨガ」「ねばーる君」「井出由起」「長久梨那」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「なにこれ笑」「なっとうヨガとは！梨那さん見