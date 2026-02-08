富山県内は各地に大雪警報が出されてい、て今シーズン最も積雪が多くなっている所もあります。また、この雪の影響で交通にも乱れが出ています。現在、富山市、砺波市、南砺市、滑川市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、上市町、立山町、舟橋村の11の市町村に大雪警報が出されています。午前10時の積雪量は猪谷で101センチ、朝日町で75センチ、富山空港で55センチと、いずれも今シーズン最も多くなるなど、各地で積雪