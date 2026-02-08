お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右（57）が、8日放送の文化放送『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜前10：00）に生出演。4日に第1子出産を報告した娘で俳優の岡田結実（25）に言及した。【写真】第1子出産を報告した岡田結実番組冒頭、寒波到来で都内にも積雪があることに触れつつ「おじいちゃんの体にはしみるわ、堪えます」と切り出した岡田。柴田が華麗にスルーすると、「おじい