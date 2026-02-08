元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。旅館に宿泊する旅行で持っていく意外なものを明かす場面があった。魚の刺し身のしゃぶしゃぶについてメッセージが寄せられる中、松岡は「僕がよくやるのは家でお刺身食べていて余ったら、一人用の鍋を持ってきて、お湯張って、そこに出汁汁をちょっと入れて、しゃぶしゃぶします。何でも合いますよ、マグロでも白身でも。タレもポン酢