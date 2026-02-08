タイで8日、下院総選挙の投票が始まりました。政権与党は、カンボジアとの国境紛争で高まったナショナリズムを追い風に支持を広げていますが、野党との接戦が予想されています。タイの総選挙は日本時間の8日午前10時から投票が始まり、即日開票されます。アヌティン首相率いる政権与党「タイの誇り党」は、カンボジアとの国境衝突で愛国ムードが高まったことを追い風に保守層を取り込み、議席を増やしたい考えです。ただ、都市部の