お子さんが「お年玉」をコツコツ貯金して、それが10万円になったのであれば投資資金としては申し分ありません。一方、15歳など若くして投資を始める場合は、「どの株を買えばいいの？」と迷ってしまうのも当然です。本記事では、池澤摩耶氏による著書『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）から、子どもの投資家デビューをサポートするヒントを紹介します。「推し一択