京都市東山区今熊野の空き家を大学生たちがリノベーションし、地域の居場所へと再生した。1人が2階に住みながら、1階を随時開放する。しゃれたカウンターでコーヒーを振る舞ったり、工芸のワークショップを催したり。「地域に出ていきたい学生の拠点」を目指している。【写真】外観からは想像つかない内装はこちら京都美術工芸大（同区）の学生たちが2024年8月末、今熊野南日吉町に完成させ「今熊野ベース」と名付けた。中心