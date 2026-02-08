長岡署は8日午前6時半頃、父親を刃物で刺した40代の息子を殺人未遂容疑の現行犯で逮捕しました。父親はその後死亡しました。現行犯逮捕されたのは長岡市上野町の無職杉山哲也容疑者（44）です。長岡署によりますと杉山容疑者は8日午前6時頃、自宅で父親の杉山敏夫さん（73）の首などをナイフのような物で複数回刺し殺害しようとした疑いがもたれています。敏夫さんは病院に運ばれましたが午前7時すぎに死亡しました。