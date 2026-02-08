お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）と山内健司（45）、元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（60）が、8日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。ロケ中に人気芸人と遭遇する場面があった。今回は、伊勢丹新宿店で行われている世界最大級のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」へ。店内を回っていると、プライベートで訪れていたお笑いカルテットぼる塾の田辺智加ときりやはる