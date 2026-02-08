長崎県庁任期満了に伴う長崎県知事選は8日午前、既に繰り上げ投票をした一部地域を除く県内787カ所で投票が始まった。元副知事の新人平田研氏（58）と、再選を目指す現職大石賢吾氏（43）の無所属2氏が事実上の一騎打ちで競り合う。自民党県連が平田氏を推薦した一方、一部の自民議員や支持団体が大石氏を支援する保守分裂選だ。即日開票され、大勢判明は9日未明になる可能性がある。他に立候補したのは共産党県常任委員の無