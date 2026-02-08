「日本ハム春季キャンプ」（８日、名護）ＷＢＣ日本代表に選出されている伊藤大海投手が、キャンプ２度目のブルペン入り。ＷＢＣ公式球で２２球を投じた。左打者に対しての変化球を重点的に確認。「ボールが滑るイメージを持っちゃって、その分、握りすぎてしまう。僕が意図しないスライドボールになってしまうのを防ぎたい」と意図を明かした。もっとも、滑りやすい感覚は「先入観ですね。そんなことない」と否定。「意外