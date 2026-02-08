サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で活躍し、日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩（しおこし・ゆずほ）選手（28）が2026年2月1日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。「January moments」塩越選手は、「January moments」といい、クレープを持つ姿や街中でのオフショット、ディズニーランドを楽しむ様子など14枚の写真を投稿。「2月も元気に駆け抜けるぞー！！」とつづっていた