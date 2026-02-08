8日は鹿児島県内では薩摩地方を中心に雪となっています。MBCスクープ投稿に寄せられた各地の雪の状況です。 鹿児島市郡山町で撮影された写真です。車の屋根には７～８センチほどの雪が積もっています。林の木々にも雪が積もっています。撮影したペンネーム「とある隊長」さんは、「期日前投票に行っていて良かった」とコメントしています。 鹿児島市春山町で午前9時ごろ撮影された写真です。高台から見える住