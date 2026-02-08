今年の1月にイベント出演の用事があり、大阪に行ってきました。何度行っても大阪はいいですねえ。昨年の万博以来だったのでそんなに久しぶりな感じはなかったですが、大阪には行ってみたい店や場所がたくさんあるし、食べたいものもいっぱい。今回もしっかり楽しみました。大阪・昭和町の「広岡精肉店」今回の旅程に詰め込んだ店のひとつに、御堂筋線の昭和町駅から歩いてすぐの場所にある「広岡精肉店」。こちらは現在オリックス