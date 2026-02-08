ＷＢＣ日本代表で日本ハムの伊藤大海投手（２８）が８日、沖縄・名護での春季キャンプで２度目のブルペン入り。直球、カーブ、スラッター、スプリットなど２２球を投じた。「より実戦に近い形というか、いろんなボール使いながら、バッター３人ぐらいイメージして投げられました」と、１４日からの宮崎合宿へ順調に段階を踏んでいる。この日は、ＮＰＢ球より滑りやすいされるＷＢＣ球への対策として左打者を立たせて多めに投球