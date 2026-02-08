巨人の山口寿一オーナー（６８）が８日、２軍宮崎キャンプを視察した。練習前に円陣で訓示した山口オーナーの後に、萩尾匡也外野手がチームを代表して「お礼の言葉」を述べた。「おはようございます。山口オーナー、今年もお肉の差し入れ、ありがとうございます。ここにいるファームの選手が少しでも一軍の選手を突き上げていけるような力をつけて、また銀座でパレードができるように、みんなで力を合わせて頑張っていくので