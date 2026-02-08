巨人の山口寿一オーナー（６８）が８日、２軍宮崎キャンプでナインを前に訓示した。午前９時２５分、冷たい風が吹く中、山口オーナーが姿を見せると威勢の良い「おはようございます！」が飛び交った。背筋を伸ばしたナインに「おはようございます。石井監督のもとで、「限界突破」を掲げたキャンプで、そろそろ疲れているかもしれませんけれども、ちょっと一言。ジャイアンツはかつてなかったほどのチーム内の大競争期に入っ