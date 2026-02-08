都内の大型雑貨店に買い物に行ったところ、朝から行列ができていた。なんだろうと思って店員に聞いてみると、シールを買い求めに来た人たちの列なのだという。親子連れも見られるが、なかにはシールに明らかに興味のなさそうな転売屋と思わしき人の姿も見られ、スマホで仲間と連絡を取り合いながらフリマサイトを閲覧していた。かつては書店や文房具店で普通に売られていたシールが瞬く間に入手困難になり、雑貨店や文房具店で