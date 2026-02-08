東京・上野動物園の双子のパンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還された。世間は悲しみの声であふれているが、パンダ好きたちはどんな動物でその心の穴を埋めているのだろう。日本の「ラストパンダ」の2頭なき上野の街が悲しみに暮れる様子は関連記事【パンダ去りしのち…愛と余韻に浸る上野の街“先輩タウン”和歌山では4年ぶりの赤ちゃん動物がスターに】でも触れているが、いつまでも悲しんでばかりではいられない。