男性の趣味として、バレエが注目されている。エレガントながらも力強いたたずまいなのは、男性のバレエダンサーならでは。受講生を男性に限定した教室も開かれており、「女性の習い事」という印象が薄れつつあるようだ。（長岩真子）１月中旬、秋田市のバレエ教室「バレエハウスキキ」。クラシック音楽が流れる中、佐藤弥さん（５１）がバーに手を添え、大きく膝を曲げ伸ばししたり、片方の足を勢いよく蹴り出したりしていた。