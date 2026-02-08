8日午前10時59分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮城県の岩沼市、蔵王町、大河原町、宮城川崎町、丸森町、石巻市、それに松島町、福島県の