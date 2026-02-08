季節問わず履けて、カジュアルにもきれいめにも決まる"ジーンズ"。ただ、自分の体や好きなスタイルにバチッとハマるオンリーワンな一本を見つけることは、なかなか難しいですよね......。そんなジーンズ選びで迷ったときに押さえておきたいポイント3つを、ユニクロの公式Xが2026年2月4日に紹介しました。様々なポイントを押さえていくと...●最初はタイトでもOK履き込むほど体に馴染み、フィットしていくのがジーンズの特長。購入