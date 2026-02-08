８日の県内は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。上、中越では８日昼前から夕方にかけて大雪による交通障害に警戒してください。下越でも注意・警戒が必要です。新潟地方気象台によりますと新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想よりも寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。◆雪の