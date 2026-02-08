近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方では、きょう（８日）夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ［気象概況］近畿地方では、８日は上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。また、大気の状態