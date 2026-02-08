サンアントニオ・スパーズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年2月8日（日）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 138 - 125 ダラス・マーベリックス NBAのサンアントニオ・スパーズ対ダラス・マーベリックスがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・