Xでは「大雪警報」がトレンド入り。Jリーグも悪天候の影響を受けた。２月８日にJ２・J３百年構想リーグの開幕節12試合が開催。そのうち、栃木SC対八戸、相模原対群馬、大分対滋賀が、降雪・積雪の影響により中止となった。 なお、いずれも代替日については決定次第、改めてリリースされる予定だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】「関東も凄い雪」J３相模原のピッチは真っ白！「過酷すぎる...」